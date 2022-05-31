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НОВОСТИ

Херсонская область намерена вскоре войти в состав РФ, став субъектом — власти региона

15:00 31.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Херсонской области в ближайшее время намерены инициировать вопрос о вхождении области в состав Российской Федерации, чтобы регион стал полноценным субъектом. Об этом ТАСС во вторник заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Херсонская область намерена в ближайшее время войти в состав РФ, став полноценным субъектом», — сказал Стремоусов.

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