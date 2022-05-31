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Польша, судя по всему, переходит к захвату западных территорий Украины — СБ РФ

15:12 31.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные партнеры Киева имеют «особые планы» на украинские территории, считает секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

«Так называемые западные партнеры киевского режима также не против воспользоваться нынешней ситуацией в корыстных интересах и имеют особые планы на украинские земли. Ярким тому подтверждением стал визит в Киев польского президента [Анджея] Дуды, а также его заявления о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать», — сказал Патрушев, выступая во вторник в Казани на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Приволжье.

«Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий», — констатировал Патрушев.

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