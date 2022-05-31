Отпуск в кредит планируют 19% россиян — опрос
15:32 31.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кредит на отпуск хотят взять 19% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса Зарплата.ру, проведенного с 23 по 30 мая среди 2 060 работающих жителей страны в возрасте 18-55 лет.
Как показало исследование, 19% россиян хотят взять кредит на отпуск, 33% не исключают такую возможность, а 48% брать кредит не планируют. При этом в основном желающие брать кредиты на отпуск — респонденты в возрасте 25-34 и 35-44 лет.
Более трети респондентов (36%) планируют взять в кредит на отпуск от 50 до 100 тыс. рублей. Также планируют использовать заемные средства: менее 25 тыс. рублей — 4%, от 25 до 50 тыс. рублей — 20%, от 100 до 150 тыс. рублей — 28%, от 150 до 200 тыс. рублей — 7%, свыше 200 тыс. рублей — 5%.
Среди желающих взять заемные средства наибольшей популярностью пользуется кредитная карта, ей хотят воспользоваться 55% респондентов. Банковский кредит для получения наличных предпочитает 31% респондентов, а займут деньги у знакомых или друзей — 10%. Только 4% опрошенных не определились со способом займа.
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