Доля юаня на торгах в РФ с начала года выросла в 14 раз - СМИ
16:00 31.05.2022 Источник: РБК
Доля юаня в объеме биржевых торгов спот выросла в последние месяцы: еще в январе она составляла 0,5%, а в апреле достигла 7%, говорится в «Обзоре финансовой стабильности» Банка России. Одновременно рост спроса на китайскую валюту наблюдается и на внебиржевом рынке.
Наиболее активно ведутся торги в паре юань/рубль и юань/доллар, чуть менее популярна пара юань/евро, отмечает ЦБ. Активный спрос на китайскую валюту стал формироваться с начала марта 2022 года. РБК
НОВОСТИ
- 16:32 31.05.2022
- Москва объявила сотрудника посольства Черногории персоной нон грата — МИД РФ
- 16:12 31.05.2022
- Май 2022 года в Москве назвали самым холодным в XXI веке
- 15:32 31.05.2022
- Отпуск в кредит планируют 19% россиян — опрос
- 15:12 31.05.2022
- Польша, судя по всему, переходит к захвату западных территорий Украины — СБ РФ
- 15:10 31.05.2022
- Андрей Воробьев и Татьяна Голикова дали старт строительству 20 школ в Подмосковье
- 15:00 31.05.2022
- Херсонская область намерена вскоре войти в состав РФ, став субъектом — власти региона
- 14:32 31.05.2022
- ВМФ РФ обеспечит проход судов с зерном, если Украина разминирует прибрежные воды — Лавров
- 14:12 31.05.2022
- Две трети доходной части бюджета Украины составляют иностранные средства — Минфин
- 14:00 31.05.2022
- ФРГ ведет двойную игру в отношении Украины - СМИ
- 13:52 31.05.2022
- Штаб-квартира Сбера признана лучшим офисом страны по версии Best Office Awards 2022
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать