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НОВОСТИ

Доля юаня на торгах в РФ с начала года выросла в 14 раз - СМИ

16:00 31.05.2022 Источник: РБК

Доля юаня в объеме биржевых торгов спот выросла в последние месяцы: еще в январе она составляла 0,5%, а в апреле достигла 7%, говорится в «Обзоре финансовой стабильности» Банка России. Одновременно рост спроса на китайскую валюту наблюдается и на внебиржевом рынке.

Наиболее активно ведутся торги в паре юань/рубль и юань/доллар, чуть менее популярна пара юань/евро, отмечает ЦБ. Активный спрос на китайскую валюту стал формироваться с начала марта 2022 года.  РБК

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