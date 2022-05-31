Май 2022 года в Москве назвали самым холодным в XXI веке
16:12 31.05.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Синоптики назвали май 2022 года в Москве самым холодным в XXI веке. Средняя температура воздуха по итогам месяца — +10,6 градуса. Это на 0,3 градуса меньше, чем было у прежнего лидера — мая 2017 года. Такая статистика приводится на портале «Метеовести».
Отмечается, что самую низкую температуру фиксировали 1 мая, в столице были заморозки, термометры показывали почти -2 градуса. Самый тёплый день в этом месяце — 12 мая, воздух прогрелся до 22 градусов. В Москве за май выпало 60 миллиметров осадков — это 118% от месячной нормы. Говорит Москва
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