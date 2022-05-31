Москва объявила сотрудника посольства Черногории персоной нон грата — МИД РФ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в качестве ответной меры объявила персоной нон грата сотрудника посольства Черногории в Москве. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте дипведомства во вторник.

«31 мая чрезвычайный и полномочный посол Черногории в Российской Федерации Милорад Шчепанович был приглашен в МИД России, где ему вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Черногории в Москве», — указали на Смоленской площади.

«Данная мера является ответом на принятое 7 апреля 2022 года черногорской стороной ничем не обоснованное решение объявить персонами нон грата ряд дипломатов посольства России в Подгорице», — подчеркнули в министерстве.