Закредитованность россиян в I квартале снизилась на 1,8 п. п. — до 31,6% — ЦБ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля потребительских кредитов россиян с долговой нагрузкой свыше 80% в общем объеме выдач снизилась до 31,6% в I квартале 2022 года с 33,4% в IV квартале 2021 года, следует из «Обзора финансовой стабильности» Банка России.

«Если в IV квартале 2021 года доля предоставленных потребительских кредитов заемщикам с ПДН (показателем долговой нагрузки — прим. ТАСС) более 80% составляла 33,4%, то в марте 2022 года она снизилась до 31,6%, несмотря на нормативное ужесточение подходов к расчету ПДН по долгосрочным потребительским кредитам», — говорится в обзоре.