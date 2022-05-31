Закредитованность россиян в I квартале снизилась на 1,8 п. п. — до 31,6% — ЦБ
17:12 31.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доля потребительских кредитов россиян с долговой нагрузкой свыше 80% в общем объеме выдач снизилась до 31,6% в I квартале 2022 года с 33,4% в IV квартале 2021 года, следует из «Обзора финансовой стабильности» Банка России.
«Если в IV квартале 2021 года доля предоставленных потребительских кредитов заемщикам с ПДН (показателем долговой нагрузки — прим. ТАСС) более 80% составляла 33,4%, то в марте 2022 года она снизилась до 31,6%, несмотря на нормативное ужесточение подходов к расчету ПДН по долгосрочным потребительским кредитам», — говорится в обзоре.
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