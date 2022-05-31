В Швеции введут запрет на добычу угля, нефти и природного газа

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шведский парламент одобрил во вторник предложение правительства о запрете добычи угля, нефти и природного газа, а также ужесточении правил добычи квасцовой глины в стране. Об этом сообщается в пресс-релизе законодательного органа.

«Парламент дал согласие на новые правила, касающихся добычи веществ, оказывающих негативное воздействие на людей и окружающую среду, — отмечено в сообщении. — Предложение означает запрет на добычу каменного и бурого угля, сырой нефти, сланцевой нефти и природного газа. Разрешения больше не будут выдаваться».

Решение означает, что лицо, обращающееся за разрешением на работу с квасцовой глиной, должно соответствовать определенным требованиям.

Поправки к экологическому кодексу и закону о недрах вступают в силу с 1 июля 2022 года.