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НОВОСТИ

Датская и британская компании не будут более получать газ из РФ из-за отказа платить в рублях

18:20 31.05.2022 Источник: Интерфакс

Британская Shell и датская Orsted лишились доступа к российским поставкам из-за нежелания оплачивать газ по новым правилам, сообщил "Газпром экспорт".

"Датская компания "Эрстед" (Orsted Salg & Service A/S) уведомила ООО "Газпром экспорт", что не намерена осуществлять платежи за поставляемый газ в рублях в соответствии с Указом президента РФ №172 от 31.03.2022 г. и в соответствии со схемой, предложенной "Газпром экспортом". По состоянию на конец рабочего дня 31 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) "Газпром экспорт" не получил от "Эрстед" платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил "Эрстед" о приостановке поставок газа с 1 июня 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным вышеупомянутым указом", - говорится в сообщении.

Кроме того, "Shell Energy Europe Limited уведомила ООО "Газпром экспорт", что не намерена осуществлять платежи по контракту на поставку газа в Германию в рублях в соответствии с указом президента РФ №172 от 31.03.2022 г. и в соответствии со схемой, предложенной "Газпром экспортом". Максимальный годовой объем поставок по этому контракту составляет 1,2 млрд куб. м.

"По состоянию на конец рабочего дня 31 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) "Газпром экспорт" не получил от Shell Energy Europe платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил Shell Energy Europe о приостановке поставок газа по этому контракту с 1 июня 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным вышеупомянутым указом", - также пишет "Газпром экспорт".

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