Премьер Италии: Санкции против РФ будут действовать долго, очень долго...

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Санкции, которые ЕС вводит против России, - это не краткосрочные меры, предупредил во вторник премьер Италии Марио Драги.

"Санкции будут действовать долго, очень долго. В этом вопросе не должно быть иллюзий", - приводят его слова римские СМИ.

"Поэтому все торговые маршруты нужно будет менять: на много лет, если не навсегда", - добавил Драги. По его оценке, "максимально сильно санкции против России будут ощущаться этим летом".