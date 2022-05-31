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Премьер Италии: Санкции против РФ будут действовать долго, очень долго...

18:30 31.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Санкции, которые ЕС вводит против России, - это не краткосрочные меры, предупредил во вторник премьер Италии Марио Драги.

"Санкции будут действовать долго, очень долго. В этом вопросе не должно быть иллюзий", - приводят его слова римские СМИ.

"Поэтому все торговые маршруты нужно будет менять: на много лет, если не навсегда", - добавил Драги. По его оценке, "максимально сильно санкции против России будут ощущаться этим летом".

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