Макрон рассказал, какие меры войдут в шестой пакет санкций против РФ

18:45 Источник: Интерфакс

В шестой пакет санкций ЕС войдут ограничения в отношении десятков российских бизнесменов, а также трех телеканалов и отключения от SWIFT ряда российских банков, заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Мы приняли решение по шестому пакету санкций, который чрезвычайно важен, поскольку он позволяет ввести санкции против 80 олигархов, запретить и ввести санкции в отношении трех телеканалов, отключить от SWIFT главный российский банк и ввести ограничения на нефть", - сказал Макрон по итогам саммита ЕС.

По его словам, предполагается, что до конца года ЕС откажется от 92% импортируемой российской нефти.