Макрон рассказал, какие меры войдут в шестой пакет санкций против РФ
18:45 31.05.2022 Источник: Интерфакс
"Мы приняли решение по шестому пакету санкций, который чрезвычайно важен, поскольку он позволяет ввести санкции против 80 олигархов, запретить и ввести санкции в отношении трех телеканалов, отключить от SWIFT главный российский банк и ввести ограничения на нефть", - сказал Макрон по итогам саммита ЕС.
По его словам, предполагается, что до конца года ЕС откажется от 92% импортируемой российской нефти.
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