Сергей Митрохин задержан полицией. Ему грозит штраф за самоуправство

20:10 Источник: Интерфакс

Сотрудники полиции задержали депутата Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергея Митрохина в столичном районе Хамовники, сообщила во вторник его помощница Мария Чуприна.

"Сергей Митрохин задержан в Хамовниках на ул. Ефремова, 11 во время встречи с жителями, посвящённой планам прокладки коммуникаций для строительства элитных апартаментов. Его везут в ОВД Хамовники", - написала Чуприна в своем телеграм-канале.

По ее словам, к депутату уже выехал адвокат. Митрохину грозит административный штраф от 100 до 300 рублей за самоуправство, сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Тельнов.