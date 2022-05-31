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Матвиенко: Уже практически было подготовлено соглашение, которое устраивало Украину и Россию...

21:40 31.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Украина в определенный период времени были близки к подписанию мирного соглашения, но силы, осуществляющие внешнее управление Киевом, не позволили подписать такой документ, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во вторник в ходе встречи с президентом Мозамбика Филипе Ньюси.

«Мы, кстати, параллельно вели переговоры с Украиной по подписанию мирного соглашения, договоренностей. Мы отвели войска от Киева, Харькова, уже практически было подготовлено соглашение, которое устраивало Украину и Россию», — сказала Матвиенко.

«Главным условиям там было, что Украина останется внеблоковым, нейтральным государством, как Австрия, например, что [она] не будет ядерным государством. Украина поставила свои условия. Но, к сожалению, те, кто осуществляют внешнее управление, не позволили подписать это соглашение», — добавила она.

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