Матвиенко: Уже практически было подготовлено соглашение, которое устраивало Украину и Россию...
21:40 31.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы, кстати, параллельно вели переговоры с Украиной по подписанию мирного соглашения, договоренностей. Мы отвели войска от Киева, Харькова, уже практически было подготовлено соглашение, которое устраивало Украину и Россию», — сказала Матвиенко.
«Главным условиям там было, что Украина останется внеблоковым, нейтральным государством, как Австрия, например, что [она] не будет ядерным государством. Украина поставила свои условия. Но, к сожалению, те, кто осуществляют внешнее управление, не позволили подписать это соглашение», — добавила она.
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