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Страны Африки хотят оплатить зерно из России, не могут это сделать из-за санкций Запада

22:00 31.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сенегала и председатель Африканского союза (АС) Маки Саль заявил лидерам Евросоюза, что западные санкции, введенные в отношении российских банков, делают очень сложным, если не невозможным, приобретение российского зерна, что не помогает в решении продовольственного кризиса. Как сообщает британская газета «Файнэншл таймс» (Financial Times, FT), свою обеспокоенность Саль высказал во вторник, выступая по видеосвязи на саммите ЕС.

«Наши страны очень обеспокоены побочными эффектами от перебоев, вызванных блокированием платежной системы SWIFT [для российских банков]. Когда система SWIFT нарушена, это означает, что даже если продукт есть, платеж становится сложным, если вообще не невозможным», — сказал он. «Я хотел бы настоять на том, чтобы этот вопрос был изучен как можно быстрее нашими министрами, которые отвечают за это, чтобы найти подходящие решения», — призвал Саль.

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