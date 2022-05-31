Страны Африки хотят оплатить зерно из России, не могут это сделать из-за санкций Запада
22:00 31.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Наши страны очень обеспокоены побочными эффектами от перебоев, вызванных блокированием платежной системы SWIFT [для российских банков]. Когда система SWIFT нарушена, это означает, что даже если продукт есть, платеж становится сложным, если вообще не невозможным», — сказал он. «Я хотел бы настоять на том, чтобы этот вопрос был изучен как можно быстрее нашими министрами, которые отвечают за это, чтобы найти подходящие решения», — призвал Саль.
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