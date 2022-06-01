США поставят на Украину более современные ракетные системы, Зеленский заявил, что территорию РФ обстреливать не будут

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты предоставят Украине более совершенные ракетные системы и боеприпасы к ним. Об этом президент США Джо Байден заявил в авторской колонке, опубликованной во вторник на сайте газеты «Нью-Йорк таймс».

«Мы действовали быстро, чтобы послать Украине значительное количество вооружений и боеприпасов, чтобы она могла сражаться на поле боя и занимать самую сильную позицию за столом переговоров. Именно поэтому я решил, что мы предоставим украинцам более продвинутые ракетные системы и боеприпасы, которые позволят им более точно наносить удары по ключевым целям на полях сражений на Украине», — написал президент.

Помимо этого, Байден пообещал продолжить «сотрудничать с союзниками и партнерами по санкциям в отношении России».

Как сообщил ранее представитель администрации США высокого ранга, выступая на специальном телефонном брифинге для журналистов, дальность американских ракет для передаваемых Украине комплексов облегченной РСЗО HIMARS, смонтированной на колесном шасси, не будет превышать 80 км. Это, по словам американского чиновника, даст Украине «немного высокоточных снарядов для поражения особых целей».

Киев не собирается предпринимать атаки территории Российской Федерации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном во вторник интервью телеканалу «Ньюсмакс», комментируя сообщения о том, что Украина после получения американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) с увеличенным радиусом действия может использовать их для ударов по территории России.

«Я знаю, что люди в Соединенных Штатах или кто-то в Белом доме говорит, что мы можем их (РСЗО — прим. ТАСС) использовать для атаки на Россию. Смотрите, мы не собираемся нападать на Россию. Мы не заинтересованы в Российской Федерации, не сражаемся на ее территории», — сказал он.