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НОВОСТИ

Великобритания и ЕС согласовали запрет на страхование судов с российской нефтью — FT

09:05 01.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания и Евросоюз (ЕС) согласовали скоординированный запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть. Об этом сообщила во вторник на своем сайте газета «Файнэншл таймс» (Financial Times, FT), ссылаясь на информированных чиновников из ЕС и Соединенного Королевства.

Издание отмечает, что из-за этого шага Россия потеряет доступ к крупнейшему страховому рынку Lloyd's of London («Ллойд оф лондон»).

В британском правительстве отказались официально подтверждать FT эту информацию.

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