ВСУ обстреляли Горловку из тяжелой артиллерии и минометов, сообщили в ДНР

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Горловку из тяжелой артиллерии и крупнокалиберных минометов. Об этом в среду сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Выпущено четыре снаряда калибра 122 мм», — говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.

Затем украинские силовики выпустили по городу пять мин из миномета калибра 120 мм.