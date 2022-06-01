ВСУ обстреляли Горловку из тяжелой артиллерии и минометов, сообщили в ДНР
09:20 01.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Горловку из тяжелой артиллерии и крупнокалиберных минометов. Об этом в среду сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Выпущено четыре снаряда калибра 122 мм», — говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
Затем украинские силовики выпустили по городу пять мин из миномета калибра 120 мм.
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