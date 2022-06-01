Поставки газа в Молдавию, несмотря на непогашенный долг, идут штатно — «Молдовагаз»
09:32 01.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поставки газа в Молдавию идут в штатном режиме, несмотря на просрочку республикой обязательства согласовать погашение долга перед «Газпромом». Об этом сообщил в среду председатель правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.
«Поставки природного газа в Республику Молдова идут в штатном режиме, согласно условиям контракта с ПАО „Газпром“, — написал в Чебан в своем телеграм-канале.
Стоимость российского газа для Молдавии снизится в июне с 920 до 880 долларов за 1 тыс. куб. м, также сообщил Чебан.
«Закупочная стоимость энергоносителя в июне составит для АО „Молдовагаз“ около 880 долларов за тысячу кубометров с учетом теплотворной способности», — написал Чебан в своем телеграм-канале.
НОВОСТИ
- 11:05 01.06.2022
- Иностранные наемники, которым в ДНР грозит смертная казнь, не подлежат обмену — власти
- 11:00 01.06.2022
- Украина теряет ежедневно 60-100 военных убитыми, около 500 ранеными — Зеленский
- 10:32 01.06.2022
- Российские аэропорты попросили разрешить открыть duty free для летающих внутри страны
- 10:20 01.06.2022
- В РФ вынесен первый приговор за распространение ложных сведений об армии
- 10:05 01.06.2022
- Из-за санкций российским компаниям придется заменить несколько тысяч мусоровозов
- 10:00 01.06.2022
- Чиновникам предпишут использовать отечественный мессенджер
- 09:20 01.06.2022
- ВСУ обстреляли Горловку из тяжелой артиллерии и минометов, сообщили в ДНР
- 09:05 01.06.2022
- Великобритания и ЕС согласовали запрет на страхование судов с российской нефтью — FT
- 09:00 01.06.2022
- США поставят на Украину более современные ракетные системы, Зеленский заявил, что территорию РФ обстреливать не будут
- 22:00 31.05.2022
- Страны Африки хотят оплатить зерно из России, не могут это сделать из-за санкций Запада
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать