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Поставки газа в Молдавию, несмотря на непогашенный долг, идут штатно — «Молдовагаз»

09:32 01.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки газа в Молдавию идут в штатном режиме, несмотря на просрочку республикой обязательства согласовать погашение долга перед «Газпромом». Об этом сообщил в среду председатель правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«Поставки природного газа в Республику Молдова идут в штатном режиме, согласно условиям контракта с ПАО „Газпром“, — написал в Чебан в своем телеграм-канале.

Стоимость российского газа для Молдавии снизится в июне с 920 до 880 долларов за 1 тыс. куб. м, также сообщил Чебан.

«Закупочная стоимость энергоносителя в июне составит для АО „Молдовагаз“ около 880 долларов за тысячу кубометров с учетом теплотворной способности», — написал Чебан в своем телеграм-канале.

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