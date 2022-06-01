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НОВОСТИ

Чиновникам предпишут использовать отечественный мессенджер

10:00 01.06.2022 Источник: Коммерсант.ru

Правительство хочет перевести рабочую переписку чиновников, в том числе глав регионов, в разработанный VK специальный сервис для госслужащих. Минцифры намерено заменить им иностранные мессенджеры, включая Telegram.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил главе Минцифры Максуту Шадаеву к 3 июня направить высшим должностным лицам регионов России рекомендации по установке отечественных мессенджеров, следует из списка поручений от 25 мая (есть у “Ъ”). Сервис работает в браузере, объединяя почту, календарь, облачное хранилище и внутренний портал.

Эксперты полагают, что внедрение системы вряд ли радикально изменит привычки чиновников, которые на фоне блокировки Instagram (деятельность Meta по ведению сети объявлена в России экстремистской и запрещена) начали продвигать свои каналы в Telegram.

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