Чиновникам предпишут использовать отечественный мессенджер

10:00 Источник: Коммерсант.ru

Правительство хочет перевести рабочую переписку чиновников, в том числе глав регионов, в разработанный VK специальный сервис для госслужащих. Минцифры намерено заменить им иностранные мессенджеры, включая Telegram.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил главе Минцифры Максуту Шадаеву к 3 июня направить высшим должностным лицам регионов России рекомендации по установке отечественных мессенджеров, следует из списка поручений от 25 мая (есть у “Ъ”). Сервис работает в браузере, объединяя почту, календарь, облачное хранилище и внутренний портал.

Эксперты полагают, что внедрение системы вряд ли радикально изменит привычки чиновников, которые на фоне блокировки Instagram (деятельность Meta по ведению сети объявлена в России экстремистской и запрещена) начали продвигать свои каналы в Telegram.