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НОВОСТИ

Из-за санкций российским компаниям придется заменить несколько тысяч мусоровозов

10:05 01.06.2022 Источник: РБК

В течение пяти лет операторы по вывозу отходов должны полностью заменить мусоровозы из западных стран. Об этом РБК рассказал глава «Российского экологического оператора» (РЭО; курирует мусорную реформу) Денис Буцаев.

После начала спецоперации на Украине ЕС ввел ограничения на доставку грузов в Россию. Вслед за этим прекратились поставки запчастей для европейских автомобилей, а затем производство на российских заводах остановила японская Nissan. По данным РЭО, в общей сложности на европейских и японских производителей приходится 3,8 тыс. мусоровозов в России, или 25% рынка.

До введения санкций компании собирались продолжать закупать новые машины в Швеции, Германии, Италии и Японии. Теперь они будут менять их на российские (производства КамАЗа и ГАЗа), белорусские (МАЗ) и китайские.

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