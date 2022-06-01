В РФ вынесен первый приговор за распространение ложных сведений об армии
10:20 01.06.2022 Источник: Коммерсант.ru
Первый в России приговор по уголовному делу о «публичной дискредитации армии» (ст. 207.3 УК РФ) вынес Оловянинский районный суд Забайкальского края. Администратор интернет-сообщества «Я живу в руинах» Петр Мыльников оштрафован за публикацию «сфальсифицированных текстовых документов» о событиях на Украине на 1 млн руб.
Мыльникова суд 31 мая признал виновным по первой, самой «легкой», части ст. 207.3 УК РФ — «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ». Она предполагает наказание в виде штрафа от 700 тыс. руб. до 1,5 млн руб. или лишение свободы до трех лет.
«Как установлено следствием и судом, в марте 2022 года Мыльников, являясь администратором публичной группы в одном из мессенджеров, дважды размещал в группе заведомо ложную информацию под видом достоверной,— заявили “Ъ” в пресс-службе регионального Следственного комитета.— Кроме того, подсудимый размещал в этой же группе комментарии по поводу указанной темы». Коммерсантъ
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