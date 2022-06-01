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Украина теряет ежедневно 60-100 военных убитыми, около 500 ранеными — Зеленский

11:00 01.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ежедневные боевые потери Украины составляют порядка 60-100 солдат убитыми и около 500 ранеными. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном во вторник интервью телеканалу «Ньюсмакс».

«Ситуация на востоке [Украины] очень тяжелая. Мы ежедневно теряем от 60 до 100 солдат убитыми и что-то около 500 человек раненными в бою», — сказал он. Интервью президента Украины, говорившего на украинском, вышло в эфир в переводе на английский язык.

По утверждению Зеленского, украинцы в восточной части страны «удерживают периметр обороны», а в Харьковской области «контратакуют и оказывают давление».

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