Иностранные наемники, которым в ДНР грозит смертная казнь, не подлежат обмену — власти

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иностранные наемники, принимавшие участие в боевых действиях в Донбассе на стороне Украины, в том числе британцы Шон Пиннер и Эндрю Хилл, а также марокканец Саадун Брагим, не подлежат обмену. Об этом в среду заявила ТАСС председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

«Они действовали здесь не как военнослужащие, соблюдая международные конвенции. Они действовали здесь как террористы, как нацисты, поэтому ни о каком обмене не может идти речи», — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о возможном обмене граждан Великобритании Шона Пиннера, Эндрю Хилла и подданного Марокко Саадуна Брагима, которым в ДНР грозит смертная казнь.