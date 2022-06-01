Безопасность в мире не может обеспечиваться путем усиления военных блоков — глава МИД КНР
11:20 01.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международная и региональная безопасность не может и не должна обеспечиваться путем усиления военных блоков. Об этом заявил в среду член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И в видеообращении к участникам VII международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху».
«Глобальная безопасность неделима. Ни одна страна не может и не должна стремиться к собственной безопасности за счет безопасности других стран», — сказал он. «Международная и региональная безопасность не может и не должна обеспечиваться путем укрепления военных блоков, создания железного занавеса», — указал Ван И.
НОВОСТИ
- 12:32 01.06.2022
- В Москве выявили 367 заразившихся коронавирусом за сутки
- 12:20 01.06.2022
- Кабмин РФ запустил льготную ипотеку на строительство частных жилых домов своими силами
- 12:05 01.06.2022
- ФРГ решила поставить Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T — Шольц
- 12:00 01.06.2022
- В России выявили 4 151 случай заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 01.06.2022
- «Газпром» подтвердил полную остановку поставок газа Ørsted и Shell Energy Europe
- 11:28 01.06.2022
- Ко Дню защиты детей СберСтрахование жизни подарит онлайн-обучение при оформлении накопительного страхования жизни
- 11:05 01.06.2022
- Иностранные наемники, которым в ДНР грозит смертная казнь, не подлежат обмену — власти
- 11:04 01.06.2022
- Сбер ожидает роста заявок на образовательные кредиты под 3% годовых
- 11:00 01.06.2022
- Украина теряет ежедневно 60-100 военных убитыми, около 500 ранеными — Зеленский
- 10:32 01.06.2022
- Российские аэропорты попросили разрешить открыть duty free для летающих внутри страны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать