Безопасность в мире не может обеспечиваться путем усиления военных блоков — глава МИД КНР

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международная и региональная безопасность не может и не должна обеспечиваться путем усиления военных блоков. Об этом заявил в среду член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И в видеообращении к участникам VII международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху».

«Глобальная безопасность неделима. Ни одна страна не может и не должна стремиться к собственной безопасности за счет безопасности других стран», — сказал он. «Международная и региональная безопасность не может и не должна обеспечиваться путем укрепления военных блоков, создания железного занавеса», — указал Ван И.