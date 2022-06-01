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Безопасность в мире не может обеспечиваться путем усиления военных блоков — глава МИД КНР

11:20 01.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международная и региональная безопасность не может и не должна обеспечиваться путем усиления военных блоков. Об этом заявил в среду член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И в видеообращении к участникам VII международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху».

«Глобальная безопасность неделима. Ни одна страна не может и не должна стремиться к собственной безопасности за счет безопасности других стран», — сказал он. «Международная и региональная безопасность не может и не должна обеспечиваться путем укрепления военных блоков, создания железного занавеса», — указал Ван И.

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