«Газпром» подтвердил полную остановку поставок газа Ørsted и Shell Energy Europe

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Газпром» подтвердил полную остановку поставок газа в среду датской энергокомпании Ørsted и Shell Energy Europe (европейская «дочка» Shell) из-за неоплаты в рублях. Об этом говорится в сообщении холдинга.

«Газпром» полностью остановил поставку газа компании Orsted Salg & Service A/S (Дания) в связи с неоплатой в рублях. По состоянию на конец рабочего дня 31 мая «Газпром экспорт» не получил платеж за поставки газа в апреле от компании Orsted Salg & Service в соответствии с указом президента РФ № 172 от 31.03.2022 г.», — сказано в сообщении. Платеж от Shell Energy Europe за поставки газа в апреле также не поступил.

В 2021 году «Газпром экспорт» поставил Orsted Salg & Service 1,97 млрд куб. м газа, что составило около 2/3 от общего объема потребления газа в Дании, подчеркивает российский холдинг. Контракт между «Газпром экспортом» и Shell Energy Europe на поставку газа в Германию предусматривает объем до 1,2 млрд куб. м газа в год.