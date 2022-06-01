Ко Дню защиты детей СберСтрахование жизни подарит онлайн-обучение при оформлении накопительного страхования жизни

11:28

Дочерняя компания Сбера СберСтрахование жизни в преддверии Международного дня защиты детей запустила специальное предложение. Клиенты, оформившие договор по программе накопительного страхования жизни (НСЖ) «Билет в будущее», получат в подарок обучение в онлайн-школе «Фоксфорд». Акция пройдет с 1 по 30 июня 2022 года.

Спецпредложение действует по детской программе «Билет в будущее» (кроме договоров с ежемесячным взносом 2 тыс. руб.) и всем программам с единовременным взносом. После оформления договора клиент получит СМС со ссылкой на сайт для получения подарка. На веб-странице необходимо ввести номер полиса и адрес электронной почты. На указанный адрес придет письмо с промокодом на онлайн-курс и инструкцией по его активации. Оформить договор можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн и в любом отделении Сбера.

Промокод от СберСтрахования жизни дает право бесплатно пройти один курс на образовательной платформе «Фоксфорд». Это онлайн-школа для дошкольников и учеников 1-11 классов, учителей и родителей, которая помогает изучать школьные предметы, в том числе иностранные языки, готовиться к ЕГЭ, ОГЭ и олимпиадам. Курс состоит из 10-60 занятий и включает цикл вебинаров по выбранной теме для самостоятельного изучения, а также контрольные и домашние задания. Активировать промокод необходимо до 31 июля 2022 года, а завершить обучение – до 31 декабря 2022 года.

Полис НСЖ «Билет в будущее» позволяет копить на различные цели, при этом жизнь и здоровье клиента будут застрахованы на весь период действия договора. Формировать сбережения можно в течение 1-5, 7, 10 и 15 лет. Клиент самостоятельно выбирает размер и периодичность взносов. Деньги можно вносить единовременно или в рассрочку (ежемесячно или ежегодно).

Перечень страховых рисков зависит от выбранной версии программы, которая может быть базовой, расширенной и детской. Расширенная, помимо базовых рисков, защищает клиента на случай получения инвалидности. Детская обеспечивает страховой защитой и взрослого, и ребенка. Дополнительно можно оформить полис с возмещением медицинских расходов, а также выбрать расширенную программу с защитой от потери работы.

«В Сбере мы всегда уделяем особое внимание детям: стараемся на понятных примерах объяснять им основы финансовой грамотности, знакомим с технологией искусственного интеллекта и правилами кибербезопасности, помогаем определяться с будущей профессией, проводим конкурсы, – рассказал и. о. директора дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Артем Могилин. – Мы понимаем, сколько сил, знаний и времени нужно вкладывать в развитие детей, и стремимся дать родителям удобные решения и сервисы, которые помогут им в этом. Так, оформляя программу «Билет в будущее» по акции, родители смогут накопить деньги для своего ребенка и выбрать в подарок курсы, которые подойдут именно их ребенку и будут способствовать развитию его талантов».

Помимо специальных акций Сбер поддерживает и целый ряд образовательных и благотворительных ресурсов для детей и родителей. Например, финансовую грамотность у детей и взрослых развивает портал СберКлевер: его статьи, курсы и подкасты учат эффективно управлять личными финансами, а это – важный шаг к благополучию и счастью. А пожертвовать средства для детей, нуждающихся в поддержке, можно на благотворительной платформе СберВместе.