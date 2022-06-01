В России выявили 4 151 случай заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 151, до 18 335 514. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,02%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 628, до 17 744 984. Днем ранее там сообщали о 5 486 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 83, до 379 200. Днем ранее было зарегистрировано 88 смертей.