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НОВОСТИ

ФРГ решила поставить Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T — Шольц

12:05 01.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФРГ продолжит поддерживать Украину в оборонной сфере, на следующей неделе поставит современные системы противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в среду, выступая в Бундестаге.

«В ближайшие недели мы осуществим дальнейшие поставки оружия. К примеру, правительство решило поставить системы IRIS-T — это самая современная система противовоздушной обороны из тех, которыми располагает ФРГ», — сказал канцлер.

Он не привел более точных сведений о сроках и объемах поставок.

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