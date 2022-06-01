Кабмин РФ запустил льготную ипотеку на строительство частных жилых домов своими силами
12:20 01.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство России утвердило запуск в пилотном режиме льготной ипотеки на строительство частных жилых домов своими силами, сообщается в среду на сайте кабмина.
«Правительство запускает пилотную льготную ипотечную программу на строительство частных жилых домов своими силами — без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.
В кабмине указали, что льготная ставка по таким кредитам не будет превышать 9% годовых. Максимальный размер ипотеки по субсидируемой ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн рублей, поясняется в сообщении.
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