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НОВОСТИ

В Москве выявили 367 заразившихся коронавирусом за сутки

12:32 01.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 367 против 190 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.

В относительном выражении прирост составил 0,01%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 770 935 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 13 против 14 днем ранее, до 43 747.

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