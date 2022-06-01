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В нынешнее непростое время Китай и РФ будут углублять сотрудничество — посол в Москве

13:00 01.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай и Россия в непростых условиях на международной арене будут только наращивать стратегическое сотрудничество. Об этом заявил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй на VII международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху».

«В этом важном поворотном моменте на международной арене мы только углубляем взаимное стратегическое сотрудничество, — сказал он. — Спина к спине и плечом к плечу, поддерживая международную справедливость, Китай и Россия могут внести позитивную энергию в глобальное управление, внести новый вклад в поддержание мира и стабильности во всем мире».

По словам посла, независимо от того, как изменится международная ситуация, «российско-китайская комбинация будет только укрепляться». «Гигантский корабль дружбы будет твердо двигаться в направлении, указанном главами государств, неся общие ожидания и чаяния народов», — отметил Ханьхуэй.

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