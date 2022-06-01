Крейсеры проекта «Борей» в ближайшие десятилетия будут основой Стратегических ядерных сил — командующий СФ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Атомные подводные ракетные крейсеры проекта «Борей» в ближайшие десятилетия будут основой стратегических ядерных сил (СЯС). Об этом сообщил в среду командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

«Концепцией и Планом строительства и развития Военно-морского флота до 2033 года, а также в рамках договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки „О мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений“, предусмотрено, что в ближайшие 30-40 лет основу морских стратегических ядерных сил будут составлять „Бореи“, — заявил Моисеев.

При этом, по словам командующего, морские силы общего назначения флота будут представлять многоцелевые корабли и подводные лодки пяти-шести проектов, в основном носители высокоточного оружия большой дальности, в том числе и гиперзвукового. «При этом основу подводных сил будут составлять подводные лодки проектов 885М („Ясень-М“), 636.3 и 677, а надводных — фрегаты первого ранга проекта 22350 типа „Адмирал Горшков“, — добавил он.