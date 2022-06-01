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НОВОСТИ

Авиация ВС РФ уничтожила батарею РСЗО «Град» и более 140 националистов за сутки — МО РФ

13:20 01.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авиация ВКС РФ уничтожила более 140 националистов, батарею РСЗО «Град», шесть артиллерийских орудий и минометов ВСУ за сутки. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией за сутки поражен 61 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Всего в результате ударов авиации уничтожено более 140 националистов, а также девять танков и боевых машин пехоты, батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 „Град“, шесть артиллерийских орудий и минометов, 13 автомобилей ВСУ различного предназначения и один зенитный ракетный комплекс „ОСА-АКМ“, — сказал Конашенков.

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