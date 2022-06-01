США контролируют эскалацию конфликта на Украине, извлекая выгоду — французский генерал

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты, принимая решение о поставке тех или иных вооружений на Украину, фактически контролируют степень эскалации конфликта, находясь в гораздо более выгодном положении, чем Европа. Такое мнение озвучил в среду бывший глава военной миссии Франции при ООН в Нью-Йорке (2006–2008 годы) генерал Доминик Тренкан в эфире «Радио классик».

«Фактически американцы контролируют эскалацию с Россией. И мы прекрасно видим, что хотя Украина ведет боевые действия на своей территории, но в глубине этого конфликта лежит противостояние США и России», — заявил он. Так военный эксперт прокомментировал планы США поставить Украине реактивные системы залпового огня, оснащенные управляемыми ракетами дальностью действия порядка 80 км, и заявления президента США Джо Байдена о том, что Украина не получит американские ракеты, которые бы позволяли ей атаковать цели в глубине России.

По словам Тренкана, «артиллерия — это ключевое оружие» в данном конфликте. «Россия добилась заметного прогресса благодаря массированному применению артиллерии. Именно для этого Украине требуются орудия для контрбатарейной борьбы, чтобы снизить влияние [российской артиллерии] и перейти к боям на земле», — пояснил он.

Тренкан отметил, что в данном конфликте цели США и большинства европейских стран «совершенно разные». И хотя Украина находится на передовой, Европа ощутит на себе последствия противостояния с Россией.

«США очень много выиграют, в том числе с точки зрения экспорта вооружений, газа и зерновых. К тому же они весьма удалены от этого конфликта. Их министр обороны [Ллойд Остин] заявил, что главной целью является ослабление российской армии, а с другой стороны — победа украинцев, что на самом деле не то же самое. Для ослабления российской армии потребуется затяжной конфликт», — пояснил генерал.