РФ будет только укреплять свою силу, самостоятельность и суверенитет — Путин
14:00 01.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия в стремительно меняющемся мире будет только укреплять свою силу и суверенитет. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Международного дня защиты детей, которое было продемонстрировано на церемонии в Большом театре, приуроченной к сегодняшней дате.
Путин поздравил школьников, родителей и педагогов с праздником.
«Вы живете, растете в очень динамичное время, когда мир меняется, причем меняется стремительно. Россия в этом сложном мире, уверен, будет только укреплять свою силу, самостоятельность, суверенитет», — сказал Путин.
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