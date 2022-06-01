РФ будет только укреплять свою силу, самостоятельность и суверенитет — Путин

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в стремительно меняющемся мире будет только укреплять свою силу и суверенитет. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Международного дня защиты детей, которое было продемонстрировано на церемонии в Большом театре, приуроченной к сегодняшней дате.

Путин поздравил школьников, родителей и педагогов с праздником.

«Вы живете, растете в очень динамичное время, когда мир меняется, причем меняется стремительно. Россия в этом сложном мире, уверен, будет только укреплять свою силу, самостоятельность, суверенитет», — сказал Путин.