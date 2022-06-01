Сбер рассказал о преимуществах цифровой платформы, которая лежит в основе «ГосТех»

13:25

На конференции Цифровая индустрия промышленной России – 2022 состоялась сессия «Цифровые платформы государства и бизнеса: проектирование целевого образа отраслей с учетом внедрения «ГосТеха». В ней приняли участие вице-президент по технологическому развитию экосистемы Сбербанка Оксана Смирнова-Крелль и вице-президент по развитию технологической платформы Platform V Сбербанка Андрей Войнов.

В октябре 2020 года правительством РФ был запущен эксперимент по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем и их компонентов на платформе «ГосТех», курируемый Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В рамках эксперимента на платформе «ГосТех» четыре ведомства – Фонд обязательного медицинского страхования, Росимущество, Минспорт России и Пенсионный фонд – ведут разработку государственных информационных систем. Работы по созданию и обеспечению функционирования «ГосТеха» выполняются Сбером. В основу «ГосТеха» в рамках эксперимента легла цифровая платформа Сбера – Platform V.

Оксана Смирнова-Крелль в своем выступлении отметила, что опыт и экспертиза Сбера по переходу на Platform V будут способствовать централизованному внедрению и сопровождению перехода государственных информационных систем и их компонентов на единой цифровой платформе «ГосТех».

«Сегодня Platform V обеспечивает технологическую независимость Сбера от западных вендоров, успешно заместив решения многих производителей, – подчеркнула Оксана Смирнова-Крелль. – Использование Platform V с первых дней старта эксперимента позволило сэкономить ресурсы на создание единой платформы с нуля и оперативно приступить к реализации конечных прикладных сервисов ведомств в рамках эксперимента».

Platform V объединяет программные продукты, которые закрывают потребности разработки на всех уровнях архитектуры предприятия: бэкенд и фронтенд, интеграцию, хранение и аналитику данных. Кроме того, платформа предоставляет полный набор инструментов для управления производственным процессом и реализации моделей искусственного интеллекта.

Андрей Войнов в ходе презентации Platform V подчеркнул, что все решения платформы разработаны на основе свободно распространяемого программного обеспечения (ПО) и усилены критическими доработками, позволяющими соответствовать повышенным требованиям безопасности и надежности. Разработанные на платформе бизнес-приложения имеют отказоустойчивость до 99,99%, готовы к быстрому масштабированию и высоким нагрузкам.

«Platform V позволяет унифицировать и стандартизировать набор технологий, применяемых при создании ПО, – отметил Андрей Войнов. – Это особенно важно для крупных организаций, в которых существует проблема исторически сложившегося технологического «зоопарка». Отлаженные на огромном IT-ландшафте Сбера технологии Platform V позволяют разработчикам создавать ПО промышленного качества до 7 раз быстрее и снижать совокупную стоимость владения более чем в два раза».