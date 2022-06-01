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НОВОСТИ

Кремль не верит Зеленскому, что Киев не станет атаковать РФ с помощью РСЗО из США — Песков

14:12 01.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва не верит президенту Украины Владимиру Зеленскому, который заявил, что Киев не собирается атаковать территории РФ в случае получения американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) с увеличенным радиусом действия. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил представитель Кремля на вопрос, доверяет ли Кремль словам Зеленского. «Для того, чтобы доверять, нужно иметь опыт случаев, когда данные обещания сдерживались. К сожалению, такой опыт отсутствует напрочь», — пояснил Песков.

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