Договоренности по вывозу зерна из черноморских портов пока не были достигнуты — Песков
14:32 01.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока нет конкретных договоренностей по вопросу вывоза зерна из черноморских портов.
«Точной договоренности нет. Действительно, и турецкая сторона, и другие стороны получили детальное объяснение от президента [России Владимира] Путина. Все главы государств и правительств, с которыми в последнее время проводились разговоры, и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш получили детальные разъяснения Путина о том, что Россия не препятствует [проходу судов, загруженных зерном]», — сказал он в среду журналистам, комментируя заявления Анкары, что Москва и Киев положительно отреагировали на предложение Турции по посредничеству в вопросе вывода украинских судов с зерном.
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