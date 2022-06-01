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НОВОСТИ

Верующие РПЦ не пустили Киркорова в Пятигорск

15:02 01.06.2022 Источник: Интерфакс

Концерт Филиппа Киркорова в Пятигорске, запланированный на 19 июня, не состоится из-за обращений местных жителей, выступивших против его проведения.

"Концерта Киркорова не будет, его отменяют. Те, кто успел приобрести билеты, могут их вернуть", - сообщил "Интерфаксу" сотрудник Северо-Кавказской госфилармонии имени Сафонова, на одной из площадок которой в Пятигорске должно было пройти выступление.

Как сообщил агентству информированный источник, жители Пятигорска "буквально завалили местные власти обращениями с просьбой отменить концерт".

Против концерта выступила также Пятигорская епархия.

"Как указано на афише официального сайта артиста... в столицу СКФО он привезет новую концертную программу, которой успел отметить свое 55-летие в Москве. Эта новость никак не касалась бы православных людей, если бы в программу не входил номер, на котором немолодой уже юбиляр бодро взбирается на христианский крест, поваленный набок", - сообщает пресс-служба епархии в своем телеграм-канале.

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