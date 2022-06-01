Верующие РПЦ не пустили Киркорова в Пятигорск
15:02 01.06.2022 Источник: Интерфакс
Концерт Филиппа Киркорова в Пятигорске, запланированный на 19 июня, не состоится из-за обращений местных жителей, выступивших против его проведения.
"Концерта Киркорова не будет, его отменяют. Те, кто успел приобрести билеты, могут их вернуть", - сообщил "Интерфаксу" сотрудник Северо-Кавказской госфилармонии имени Сафонова, на одной из площадок которой в Пятигорске должно было пройти выступление.
Как сообщил агентству информированный источник, жители Пятигорска "буквально завалили местные власти обращениями с просьбой отменить концерт".
Против концерта выступила также Пятигорская епархия.
"Как указано на афише официального сайта артиста... в столицу СКФО он привезет новую концертную программу, которой успел отметить свое 55-летие в Москве. Эта новость никак не касалась бы православных людей, если бы в программу не входил номер, на котором немолодой уже юбиляр бодро взбирается на христианский крест, поваленный набок", - сообщает пресс-служба епархии в своем телеграм-канале.
НОВОСТИ
- 15:32 01.06.2022
- Встреча Путина и Зеленского возможна только для финализации «некоего документа» — Песков
- 15:30 01.06.2022
- Цифровая платформа Сбера, лежащая в основе «ГосТех», обеспечивает технологическую независимость от западных вендоров
- 15:12 01.06.2022
- Финляндия присоединилась к США в сфере переманивания ученых РФ — глава РАН
- 15:00 01.06.2022
- Швейцария запретила Дании реэкспорт швейцарских бронемашин на Украину — СМИ
- 14:32 01.06.2022
- Договоренности по вывозу зерна из черноморских портов пока не были достигнуты — Песков
- 14:12 01.06.2022
- Кремль не верит Зеленскому, что Киев не станет атаковать РФ с помощью РСЗО из США — Песков
- 14:00 01.06.2022
- РФ будет только укреплять свою силу, самостоятельность и суверенитет — Путин
- 13:32 01.06.2022
- США контролируют эскалацию конфликта на Украине, извлекая выгоду — французский генерал
- 13:25 01.06.2022
- Сбер рассказал о преимуществах цифровой платформы, которая лежит в основе «ГосТех»
- 13:20 01.06.2022
- Авиация ВС РФ уничтожила батарею РСЗО «Град» и более 140 националистов за сутки — МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать