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Швейцария запретила Дании реэкспорт швейцарских бронемашин на Украину — СМИ

15:00 01.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швейцария, несмотря на свое участие в санкциях Запада против России, запретила Дании реэкспорт на Украину 20 многоцелевых колесных бронемашин швейцарского производства Piranha III («Пиранья 3»). Об этом сообщили в среду телекомпания Эс-эр-эф и агентство Кистоун — А-тэ-эс, отметив, что мотивом для запрета послужил швейцарский нейтралитет.

По данным этих СМИ, Дания хотела поставить киевскому режиму 20 бронемашин Piranha III. Однако швейцарский «федеральный закон о военных материалах требует гарантий от осуществления реэкспорта», пишет Кистоун — А-тэ-эс, сославшись на разъяснения Государственного секретариата экономики (SECO) страны. По информации агентства, в данном случае Швейцария дала отрицательный ответ на запрос Дании о реэкспорте, поскольку Украина является участницей вооруженного конфликта.

Кистоун — А-тэ-эс напомнило, что в апреле Берн отверг также два запроса Германии на реэкспорт на Украину боеприпасов швейцарского производства для зенитной самоходной установки Gepard («Гепард»). Как заявил в ответ на запрос ТАСС в этой связи официальный представитель SECO Фабиан Майенфиш, «швейцарский нейтралитет и правила экспорта вооружений запрещают поставлять оружие в страны, вовлеченные в гражданскую войну или международный конфликт».

Вместе с тем Швейцария, несмотря на свой нейтральный статус, ранее поддержала санкции Евросоюза против России, объявленные в связи со специальной военной операцией РФ на Украине. Российское правительство утвердило 7 марта перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.

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