Встреча Путина и Зеленского возможна только для финализации «некоего документа» — Песков
15:32 01.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только для финализации «некоего документа», но работа над ним давно остановлена и пока не возобновилась. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Априори такую встречу никто не исключает, никогда не исключал, но она должна быть подготовлена. Есть смысл встречаться Путину и Зеленскому только для того, чтобы финализировать некий документ. А работа над документом была остановлена достаточно давно и с тех пор не возобновлялась», — сказал представитель Кремля.
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