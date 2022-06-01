OMV осуществила платеж за российский газ по новой схеме — представитель

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австрийская нефтегазовая компания OMV заплатила в мае в евро за поставки российского газа по новой схеме, платеж прошел без проблем. Об этом сообщил в среду корр. ТАСС официальный представитель австрийского концерна в ответ на соответствующий вопрос.

«Мы заплатили в мае в соответствии с новым способом оплаты. Никаких проблем при этом не было», — отметил представитель OMV, отвечая на вопрос, был ли осуществлен платеж за газ по новой схеме и прошел ли он без затруднений.

Ранее германские RWE и Uniper заявили, что оплатили в мае по новой схеме поставки газа из РФ в евро.