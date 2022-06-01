РФ принимает меры для минимизации рисков в случае получения Украиной РСЗО США — Песков
16:12 01.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военные принимают все меры, чтобы минимизировать риски в случае получения Украиной американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) с увеличенным радиусом действия. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Наши компетентные ведомства и министерство обороны, пограничники видят все риски, они их системно оценивают и принимают соответствующие меры», — сказал представитель Кремля. Таким образом он ответил на вопрос, видит ли Москва риск в том, что Украина в случае получения американских РСЗО может начать применять их для атак на территорию РФ.
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