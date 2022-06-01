Путин поддержал идею возродить почетное звание «Мать-героиня»
16:32 01.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти России намерены возродить существовавшее в советское время почетное звание «Мать-героиня», а также установить для таких женщин единовременную выплату в 1 млн рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава».
Говоря об итогах прошедшего в конце мая заседания Госсовета, глава государства отметил, что российские власти условились серьезно обновить и расширить положения указа «О мерах по социальной поддержке многодетных семей». «В том числе — хочу это подчеркнуть особо — вернуть, как это было еще в советские времена, почетное звание „Мать-героиня“, — сказал Путин.
При этом, продолжил он, «тем мамам, которые будут удостоены почетного звания „Мать-героиня“, [будут] единовременно выплачивать миллион рублей».
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