0
0
96
НОВОСТИ

Путин поддержал идею возродить почетное звание «Мать-героиня»

16:32 01.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти России намерены возродить существовавшее в советское время почетное звание «Мать-героиня», а также установить для таких женщин единовременную выплату в 1 млн рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

Говоря об итогах прошедшего в конце мая заседания Госсовета, глава государства отметил, что российские власти условились серьезно обновить и расширить положения указа «О мерах по социальной поддержке многодетных семей». «В том числе — хочу это подчеркнуть особо — вернуть, как это было еще в советские времена, почетное звание „Мать-героиня“, — сказал Путин.

При этом, продолжил он, «тем мамам, которые будут удостоены почетного звания „Мать-героиня“, [будут] единовременно выплачивать миллион рублей».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 01.06.2022
Минстрой предложил увеличить норматив стоимости жилья в России на 20%
0
15
17:00 01.06.2022
После суда военнопленных могут привлечь к восстановлению городов ДНР — Минюст республики
0
44
16:57 01.06.2022
Ольга Голодец: Технологии Сбера помогут ускорить перевод государственных информационных систем на платформу «ГосТех»
0
51
16:52 01.06.2022
Михаил Мишустин и Андрей Воробьев проверили ход капремонта в школе Красногорска
0
56
16:12 01.06.2022
РФ принимает меры для минимизации рисков в случае получения Украиной РСЗО США — Песков
0
138
16:00 01.06.2022
OMV осуществила платеж за российский газ по новой схеме — представитель
0
150
15:32 01.06.2022
Встреча Путина и Зеленского возможна только для финализации «некоего документа» — Песков
0
198
15:30 01.06.2022
Цифровая платформа Сбера, лежащая в основе «ГосТех», обеспечивает технологическую независимость от западных вендоров
0
184
15:12 01.06.2022
Финляндия присоединилась к США в сфере переманивания ученых РФ — глава РАН
0
262
15:02 01.06.2022
Верующие РПЦ не пустили Киркорова в Пятигорск
0
269

Возврат к списку