Михаил Мишустин и Андрей Воробьев проверили ход капремонта в школе Красногорска

16:52

Фото Константина Семенца

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вместе с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и министром просвещения России Сергеем Кравцовым в День защиты детей посетил Ангеловскую школу в городском округе Красногорск. Здание образовательного учреждения вошло в президентскую программу, его капитально отремонтируют к началу нового учебного года.

«Уверен, что все вы заждались ремонта и очень здорово, что президент выступил с такой инициативой. Мы долго это обсуждали, выделили финансирование, которое позволит отремонтировать 7300 школ по всей стране, – сказал Михаил Мишустин в общении с учителями и родителями школьников. – Я хочу попросить Сергея Сергеевича Кравцова, Андрея Юрьевича Воробьева, а также всех руководителей наших регионов держать под контролем ремонт. 1 сентября совсем скоро, мы должны выполнить все наши планы, обеспечить и безопасность, и дизайн, и возможность заниматься спортом, ну и, конечно, учиться в современных оборудованных классах, чтоб было удобно. Хочу поздравить с Днем защиты детей, пусть у них все будет хорошо».

Родители учащихся сами участвовали в выборе дизайна. Так, в классах будут лаконичные стены и светлые тона, чтобы у ребенка все внимание было сконцентрировано на доску. В школе обновят спортивный зал, у которого появятся раздевалки – раньше детям приходилось переодеваться прямо в классах.

«Очень приятно, когда родители участвуют и контролируют капитальный ремонт. В этом году мы обновим по президентской программе 62 школы: 52 откроем к 1 сентября, еще 10 – чуть позже. А всего у нас в программе – 328 школ, – сказал Андрей Воробьёв. – Это учебное заведение – очень маленькое, а вчера мы заложили в Красногорске большую школу. Поэтому посоветуемся с родителями, и возможно сделаем здесь акцент на начальном образовании, чтобы в школе было посвободнее, не перегружать ее».

Капремонт в школе начался 4 мая. На время работ здание закрыли, а детей временно перевели на учебу в СОШ «Мозаика» в мкр. Путилково. Ребят доставляют туда на школьных автобусах.

В течение 4 месяцев в Ангеловской школе отремонтируют кровлю, полы, потолки, стены, окна, крыльцо, заменят двери. Полностью переустроят все инженерные системы – водоснабжение, отопление, канализацию, электрику. Обновят также слаботочные системы – пожарную и охранную сигнализацию, видеонаблюдение.

При разработке проектов инженерных систем будет в основном использоваться российское оборудование. В частности – светильники «Эра», вентиляционная техника «Вертро», канализационное оборудование «Сантехфаянс», слаботочные системы производителя «Болид».

«Сегодня начинается капитальный ремонт в большинстве школ, а в некоторых, как в Ангеловской, работы стартовали чуть раньше. В основном обновим сельские, поселковые школы, которые никогда не ремонтировались. На это предусмотрено беспрецедентное финансирование – 494 млрд руб., – сообщил Сергей Кравцов. – Отмечу, что школы получат новое оборудование – парты, доски и то, что выберут сами школьники и их родители. На эти цели каждой из них будет выделено более 6 млн руб. Во всех учебных заведениях созданы штабы, в которые входят и родители, и ученики, и учителя, и представители российского движения школьников».

Школа построена в с. Ангелово в 1963 году, за более полувековую историю в ней ни разу не проводился капремонт. Образовательное учреждение рассчитано на 260 человек, а учится в нем 573 школьника, в том числе 140 – во вторую смену.

«Мы очень долго ждали капитальный ремонт. И когда нам сказали, что наша школа вошла в президентскую программу, были этому очень рады. И родители, и учителя подключились к обсуждению дизайн-проекта. Наши пожелания были приняты. За счет цвета мы, образно, планируем расширить пространство, потому что классы у нас рассчитаны на меньшее количество учеников», – рассказала директор Ангеловской школы Наталья Рябчикова.

Застройщики отметили, что все работы идут плановом режиме.

«Строительная готовность на сегодняшний день – 12%. Планируем до 24 августа, согласно условиям контракта, завершить все работы в полном объеме, – рассказал соучредитель ООО «Магистраль Телеком», подрядчик капитального ремонта Ангеловской школы Александр Сысоев. – Демонтажные работы закончены уже на 85%, осталась только крыша. До конца недели полностью их выполним. Чуть позже проведем фасадные работы, здание утеплим и заштукатурим».