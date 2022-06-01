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Ольга Голодец: Технологии Сбера помогут ускорить перевод государственных информационных систем на платформу «ГосТех»

16:57 01.06.2022

Цифровая облачная платформа Сбера поможет ускорить разработку государственных информационных систем и их компонентов на единой цифровой платформе «ГосТех». Об этом на конференции Цифровая индустрия промышленной России (ЦИПР) рассказала заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец.

В 2020 году правительством РФ был запущен эксперимент по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем и их компонентов на платформе «ГосТех». В рамках эксперимента, курируемого Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, на платформе «ГосТех» четыре ведомства ведут разработку государственных информационных систем: Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), Росимущество, Минспорт России и Пенсионный фонд России (ПФР). Работы по созданию и обеспечению функционирования «ГосТеха» выполняются Сбером.

В основу «ГосТеха» легла цифровая платформа Сбера, обеспечивающая надежность и стабильность функционирования внутренних сервисов и систем компании.

«Сбер – ведущая технологическая компания России и лидер в цифровизации. Собственная цифровая платформа обеспечивает бесшовный клиентский путь и позволяет реализовать те идеи и задачи, которые стоят перед государством и обществом, – отметила Ольга Голодец. – За несколько лет промышленной эксплуатации платформы существенно повысились скорость, надежность и эффективность бизнес-процессов. Уверена, что наш опыт и технологические решения, помогут ускорить перевод государственных информационных систем на единую платформу».

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