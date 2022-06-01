После суда военнопленных могут привлечь к восстановлению городов ДНР — Минюст республики

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минюста ДНР Юрий Сироватко не исключает, что после суда над украинскими военнопленными их могут привлечь к восстановлению разрушенных городов республики.

«Да, абсолютно верно, — сказал он, отвечая на вопрос о возможности привлечения военнопленных к восстановлению городов. — Но только после суда».