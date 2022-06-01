Минстрой предложил увеличить норматив стоимости жилья в России на 20%
17:12 01.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минстрой России предложил увеличить норматив стоимости квадратного метра, который используется для расчета субсидий при предоставлении жилья отдельным категориям граждан, на 20% — до 83 тыс. рублей, следует из проекта приказа министерства.
«Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2022 года в размере 83 420 рублей», — говорится в проекте приказа, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
В первом полугодии 2022 года норматив составляет 69 261 рубль. По сравнению со стоимостью, установленной на второе полугодие 2021 года (55 720 рублей), он должен вырасти на 50%.
Кроме того, проект приказа предлагает утвердить показатели средней стоимости одного квадратного метра жилья по регионам на третий квартал 2022 года.
Норматив стоимости квадратного метра используется для расчетов размера социальных выплат отдельным категориям граждан на приобретение или строительство жилья, а также при переселении людей из аварийного фонда.
В 2021 году Минстрой России утвердил новую методику определения нормативной стоимости, которая призвана отразить реальные рыночные цены. Показатели рассчитываются на основе данных Росстата о средневзвешенной цене квадратного метра на первичном и вторичном рынках. Исключение составляют регионы Дальневосточного федерального округа, для которых средняя стоимость жилья устанавливается по первичному рынку. Старая методика расчета нормативной стоимости жилья действовала с 2018 года и, по оценкам экспертов, была далека от рыночных показателей: в некоторых регионах разница доходила до 40%.
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