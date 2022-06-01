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НОВОСТИ

НАТО не считает себя связанной ограничениями по силам в Восточной Европе — постпред США

17:40 01.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация Североатлантического договора (НАТО) более не считает себя связанной прежними договоренностями с Россией, касающимися размещения сил альянса в Восточной и Центральной Европе. Об этом сообщила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, отвечая в среду на вопрос корр. ТАСС на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group).

«<…> союзники по НАТО коллективно не считают, что Основополагающий акт Россия — НАТО теперь ограничивает принимаемые нами решения относительно расстановки сил и средств в Центральной и Восточной Европе», — заявила дипломат.

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