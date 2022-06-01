Будапешт выступил против включения Патриарха Кирилла с санкционный список ЕС - СМИ
18:40 01.06.2022 Источник: НГ Религии
Постпредам стран-членов ЕС не удалось пока окончательно согласовать шестой пакет антироссийских санкций, поскольку венгерская сторона требует не включать патриарха Кирилла в новый список лиц, в отношении которых будут введены санкции, сообщает издание
The Wall Street Journal."Одна из причин, по которой постпреды ЕС не подписали еще шестой пакет санкций против России, заключается в том, что Венгрия по-прежнему требует убрать из предложенного санкционного списка патриарха Кирилла", - написал журналист газеты в твиттере, сославшись на свои источники.Интерфакс
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