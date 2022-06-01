0
0
151
НОВОСТИ

Будапешт выступил против включения Патриарха Кирилла с санкционный список ЕС - СМИ

18:40 01.06.2022 Источник: НГ Религии

Постпредам стран-членов ЕС не удалось пока окончательно согласовать шестой пакет антироссийских санкций, поскольку венгерская сторона требует не включать патриарха Кирилла в новый список лиц, в отношении которых будут введены санкции, сообщает издание


The Wall Street Journal."Одна из причин, по которой постпреды ЕС не подписали еще шестой пакет санкций против России, заключается в том, что Венгрия по-прежнему требует убрать из предложенного санкционного списка патриарха Кирилла", - написал журналист газеты в твиттере, сославшись на свои источники.

Интерфакс

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:48 01.06.2022
Андрей Воробьев и Дмитрий Патрушев дали старт строительству селекционного центра в Сергиевом Посаде
0
80
19:30 01.06.2022
Выпуск легковых автомобилей в РФ снизился на 85,4% - Росстат
0
110
19:13 01.06.2022
Совбез ООН соберется по украинскому вопросу 6 июня
0
131
18:23 01.06.2022
Акция «Доброе дело» продолжается: в День защиты детей из Подмосковья на Донбасс привезли мороженое для ребят
0
177
17:40 01.06.2022
НАТО не считает себя связанной ограничениями по силам в Восточной Европе — постпред США
0
235
17:12 01.06.2022
Минстрой предложил увеличить норматив стоимости жилья в России на 20%
0
293
17:00 01.06.2022
После суда военнопленных могут привлечь к восстановлению городов ДНР — Минюст республики
0
284
16:57 01.06.2022
Ольга Голодец: Технологии Сбера лежат в основе единой цифровой платформы «ГосТех»
0
272
16:52 01.06.2022
Михаил Мишустин и Андрей Воробьев проверили ход капремонта в школе Красногорска
0
291
16:32 01.06.2022
Путин поддержал идею возродить почетное звание «Мать-героиня»
0
312

Возврат к списку